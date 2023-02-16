Гашек раскритиковал руководство Словацкой федерации хоккея за их отношение к россиянам

Чешский экс-голкипер Доминик Гашек раскритиковал главу Словацкой федерации хоккея Мирослава Шатана за его позицию привлекать игроков из Континентальной хоккейной лиги в национальную сборную и отношение к возвращению российских спортсменов на международные соревнования.

«У него интересный или немного другой взгляд на некоторые вещи. Он не против привлечения игроков из КХЛ в сборную Словакии. Я слышал, что там (в Словакии. — прим. «Чемпионата») сейчас в какой-то степени преобладают русские взгляды. Нынешний глава федерации Шатан, скажем так, не критически относится к КХЛ и к тому, что россияне могут вернуться на международные соревнования, и мне не нравится его отношение», — приводит слова Гашека Sport.cz.

Напомним, ранее Доминик Гашек поделился мнением о возможном участии российских спортсменов в Олимпийских играх.