Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
СКА — Сибирь. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Гашек раскритиковал руководство Словацкой федерации хоккея за их отношение к россиянам

Гашек раскритиковал руководство Словацкой федерации хоккея за их отношение к россиянам
Аудио-версия:
Комментарии

Чешский экс-голкипер Доминик Гашек раскритиковал главу Словацкой федерации хоккея Мирослава Шатана за его позицию привлекать игроков из Континентальной хоккейной лиги в национальную сборную и отношение к возвращению российских спортсменов на международные соревнования.

«У него интересный или немного другой взгляд на некоторые вещи. Он не против привлечения игроков из КХЛ в сборную Словакии. Я слышал, что там (в Словакии. — прим. «Чемпионата») сейчас в какой-то степени преобладают русские взгляды. Нынешний глава федерации Шатан, скажем так, не критически относится к КХЛ и к тому, что россияне могут вернуться на международные соревнования, и мне не нравится его отношение», — приводит слова Гашека Sport.cz.

Напомним, ранее Доминик Гашек поделился мнением о возможном участии российских спортсменов в Олимпийских играх.

Новость по теме
Гашек: об участии россиян в Олимпиаде не может идти и речи. Ни с гимном, ни без гимна
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023