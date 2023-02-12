Гашек: об участии россиян в Олимпиаде не может идти и речи. Ни с гимном, ни без гимна

Легендарный чешский вратарь Доминик Гашек поделился мнением о возможном участии российских спортсменов в Олимпиаде.
«Будьте осторожны, здесь нет символов. Такое прочтение было бы самой большой ошибкой. Допуск российских спортсменов на Олимпиаду в этой ситуации является рекламой российской спецоперации (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ). Речь идёт просто о жизни людей.
Что со спортсменами? Спорт и политика являются частью повседневной жизни. Всё, что мы делаем, просто связано с политикой. Политика есть в раздевалках, политика есть у маленьких детей на песке. Поэтому я совершенно не согласен с тем, что кто-то говорит, что политика и спорт не связаны.
Международный олимпийский комитет вообще не общается с российскими спортсменами. Он не объясняет чётко, почему они не могут играть, почему они будут служить рекламой и к чему это приведёт в дальнейшем. Также можно общаться с отдельными демократическими странами, чтобы помочь россиянам и их семьям.
Некоторые страны уже говорили о бойкоте Олимпиады, если россияне поедут? Признаюсь, что у меня не хватило бы смелости сказать спортсмену с позиции чиновника, что он не должен ехать на Олимпиаду. Но осталось ещё полтора года. Я думаю, что не только Олимпийский комитет Штатов, но, конечно, и международные ОК должны посылать чёткие сигналы. В нынешней ситуации российские спортсмены не могут к нам вернуться.
В этот момент я бы сосредоточил всю свою энергию на том, чтобы об участии россиян в Олимпиаде не могло идти и речи. И неважно, с флагом, гимном или без гимна», — приводит слова Гашека Seznam Zpravy.
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