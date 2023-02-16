И. о. главного тренера «Сочи» рассказал о мотивации команды на остаток регулярки

Исполняющий обязанности главного тренера «Сочи» Дмитрий Кокорев подвёл итог разгромного поражения от «Трактора» (0:5) и рассказал о мотивации команды на остаток регулярки.

«Первый период сыграли 0:0. Потом ошибки пошли, нам забили голы. У нас тоже моменты были, но мы свои моменты не забили, это и привело к такому результату.



В первом периоде равная игра была, во втором периоде не включились? Нет, готовились. Ошибся молодой защитник, после чего нам забили.

В первом периоде были в чём-то лучше «Трактора», что говорили команде в перерыве? Мы всегда говорим одинаковые вещи – играть в свою игру. Получилось так, что нам забили голы. У нас, повторюсь, были хорошие моменты, по броскам равенство, но мы свои моменты, к сожалению, не реализовали. Поэтому такой результат.

Тяжело ли мотивировать команду, когда сезон уже почти завершён, и она не попадает в плей-офф? Мы строим сейчас команду на будущее. Присматриваемся к ребятам, которые пойдут с нами дальше. Мотивация одна: кто хорошо играет в конце чемпионата – с теми и пойдём дальше. Думаю, ребята должны понимать, должны стараться, отдаваться игре, чтобы остаться в команде и готовиться к следующему сезону.

Такой счёт, как сегодня, не бьёт по психологии молодых ребят? Конечно, неприятно для молодых пацанов, когда они выходят заряженные на победу, а здесь такой счёт. Поэтому и говорю, что были моменты, где-то не получилось забить, но в любом случае будем серьёзно настраиваться на следующую игру», — цитирует Кокорева сайт «Сочи».

Южане занимают последнее место в таблице Запада, набрав 25 очков после 63 матчей.