Игрок «Трактора»: когда упал метеорит, сказали, что на арене трещина и надо забрать форму

Защитник «Трактора» Александр Шепелев подвёл итог матча с «Сочи» (5:0) и вспомнил свои действия, когда в Челябинске упал метеорит 10 лет назад.
«Все выходили с настроением победить. Все знали, что мы в таком положении, что не имеем права ошибаться. Молодцы, реализовали свои моменты. Победили 5:0 – круто.
Первый период? Особо не осторожничали, тренерская установка была сыграть активно, просто не удавалось реализовать моменты. Моя шайба? Второй гол забиваю из уже своей позиции. Вышел – и попал точно. Спасибо партнёру, что скинул шайбу. Серёга Мыльников – молодчик, помогали ему и он сам нас выручал. Супер отыграл, «на ноль».
Болельщики? Всегда приятно, когда полные трибуны. Слышно поддержку. Желательно, чтобы всегда так было. Матч в честь юбилея метеорита? Всё круто, нравятся такие нестандартные майки, такие мероприятия. Это вдохновляет вспомнить прошлые времена и победить. Когда упал метеорит, был дома, спал. Был взрыв, вспышка света. Пытался дозвониться до родителей, связи не было. Потом мне позвонили из арены и сказали, что там трещина и надо забирать форму», — цитирует Шепелева сайт КХЛ.
После победы челябинский клуб набрал 66 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции.
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