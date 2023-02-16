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«Спартак» в конце третьего периода вырвал победу у «Динамо» в московском дерби

В Москве завершился матч в рамках регулярного сезона-2022/2023 Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Спартак» играл на своём льду с московским «Динамо». Победу со счётом 2:1 одержали красно-белые.

На 14-й минуте первого периода счёт в матче открыл Роман Любимов с передачи Андрея Локтионова.

Во втором периоде команды голов не забили.

На 18-й минуте третьего периода Максим Джиошвили восстановил равенство в счёте с передачи Ильи Каблукова. Всего через 25 секунд Илья Талалуев с передач Андрея Локтионова и Семёна Ручкина вновь вывел хозяев вперёд.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

В следующей игре «Спартак» примет череповецкую «Северсталь» 18 февраля. Московское «Динамо» сыграет в гостях с подмосковным «Витязем», матч также состоится 18 февраля.