Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Спартак» в конце третьего периода вырвал победу у «Динамо» в московском дерби

«Спартак» в конце третьего периода вырвал победу у «Динамо» в московском дерби
Аудио-версия:
Комментарии

В Москве завершился матч в рамках регулярного сезона-2022/2023 Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Спартак» играл на своём льду с московским «Динамо». Победу со счётом 2:1 одержали красно-белые.

На 14-й минуте первого периода счёт в матче открыл Роман Любимов с передачи Андрея Локтионова.

Во втором периоде команды голов не забили.

На 18-й минуте третьего периода Максим Джиошвили восстановил равенство в счёте с передачи Ильи Каблукова. Всего через 25 секунд Илья Талалуев с передач Андрея Локтионова и Семёна Ручкина вновь вывел хозяев вперёд.

Фонбет Чемпионат КХЛ
16 февраля 2023, четверг. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
2 : 1
Динамо М
Москва
1:0 Любимов (Локтионов) – 13:58 (4x5)   1:1 Джиошвили (Каблуков) – 57:10 (5x5)   2:1 Талалуев (Локтионов, Ручкин) – 57:35 (5x5)

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

В следующей игре «Спартак» примет череповецкую «Северсталь» 18 февраля. Московское «Динамо» сыграет в гостях с подмосковным «Витязем», матч также состоится 18 февраля.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023