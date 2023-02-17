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«Вашингтон» без Овечкина вновь проиграл «Флориде», у Кузнецова один гол

«Вашингтон» без Овечкина вновь проиграл «Флориде», у Кузнецова один гол
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В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Флориду Пантерз». Встреча закончилась победой гостей со счётом 6:3.

Уже на десятой минуте Густав Форслинг открыл счёт голам. На 22-й минуте Марк Стаал удвоил преимущество гостей. На 28-й минуте забил за гостей и Колин Уайт. На 36-й минуте один гол отыграл Дилан Строум. На 38-й минуте Александр Барков отличился за гостей.

На 54-й минуте Никлас Бекстрём забил за хозяев. Российский нападающий Евгений Кузнецов сократил отставание до минимума на 58-й минуте. Антон Лунделль забил на 59-й минуте. Сэм Райнхарт поставил точку в игре на последней минуте.

Российский голкипер гостей Сергей Бобровский совершил 27 сейвов.

Российский нападающий хозяев Александр Овечкин пропустил игру из-за смерти отца.

НХЛ - регулярный чемпионат
17 февраля 2023, пятница. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
3 : 6
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Форслинг (Луостаринен, Вераге) – 09:10 (5x5)   0:2 Стаал (Монтур, Вераге) – 21:32 (5x5)   0:3 Уайт (Лунделль) – 27:20 (5x5)   1:3 Строум (Оши, Густафссон) – 35:51 (5x5)   1:4 Барков (Смит) – 37:03 (5x5)   2:4 Бекстрём (Густафссон) – 53:04 (5x4)   3:4 Кузнецов (Оши, Густафссон) – 57:28 (6x4)   3:5 Лунделль – 58:39 (en)   3:6 Райнхарт (Лунделль) – 59:45 (en)
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