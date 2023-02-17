«Вашингтон» без Овечкина вновь проиграл «Флориде», у Кузнецова один гол

В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Флориду Пантерз». Встреча закончилась победой гостей со счётом 6:3.



Уже на десятой минуте Густав Форслинг открыл счёт голам. На 22-й минуте Марк Стаал удвоил преимущество гостей. На 28-й минуте забил за гостей и Колин Уайт. На 36-й минуте один гол отыграл Дилан Строум. На 38-й минуте Александр Барков отличился за гостей.



На 54-й минуте Никлас Бекстрём забил за хозяев. Российский нападающий Евгений Кузнецов сократил отставание до минимума на 58-й минуте. Антон Лунделль забил на 59-й минуте. Сэм Райнхарт поставил точку в игре на последней минуте.



Российский голкипер гостей Сергей Бобровский совершил 27 сейвов.



Российский нападающий хозяев Александр Овечкин пропустил игру из-за смерти отца.