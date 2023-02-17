«Вашингтон» без Овечкина вновь проиграл «Флориде», у Кузнецова один гол

В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Флориду Пантерз». Встреча закончилась победой гостей со счётом 6:3.
Уже на десятой минуте Густав Форслинг открыл счёт голам. На 22-й минуте Марк Стаал удвоил преимущество гостей. На 28-й минуте забил за гостей и Колин Уайт. На 36-й минуте один гол отыграл Дилан Строум. На 38-й минуте Александр Барков отличился за гостей.
На 54-й минуте Никлас Бекстрём забил за хозяев. Российский нападающий Евгений Кузнецов сократил отставание до минимума на 58-й минуте. Антон Лунделль забил на 59-й минуте. Сэм Райнхарт поставил точку в игре на последней минуте.
Российский голкипер гостей Сергей Бобровский совершил 27 сейвов.
Российский нападающий хозяев Александр Овечкин пропустил игру из-за смерти отца.
- 17 февраля 2023
-
06:04
-
05:55
-
05:43
-
05:38
-
05:27
-
04:24
-
03:47
- 16 февраля 2023
-
23:55
-
23:38
-
23:19
-
23:08
-
23:05
-
23:02
-
22:59
-
22:56
-
22:54
-
22:40
-
22:37
-
22:32
-
22:26
-
22:18
-
22:01
-
21:50
-
21:48
-
21:14
-
21:07
-
20:30
-
20:20
-
20:10
-
20:00
-
19:43
-
19:18
-
18:38
-
18:20
-
18:10