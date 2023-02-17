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Ассистентский хет-трик Андрея Свечникова помог «Каролине» одолеть «Монреаль»

Ассистентский хет-трик Андрея Свечникова помог «Каролине» одолеть «Монреаль»
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В Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Монреаль Канадиенс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:2.

На четвёртой минуте матча Майкл Пеуцетта открыл счёт. На 13-й минуте Еспери Котканиеми сравнял счёт. На 15-й минуте Сет Джарвис с паса российского нападающего Андрея Свченикова вывел хозяев вперёд.

На 36-й минуте Рафаэль Арве-Пинар сравнял счёт. На 43-й минуте Себастьян Ахо с передачи Свечникова забил за хозяев. На 44-й минуте Джарвис оформил дубль с передачи всё того же Свечникова. На 46-й минуте Джордан Стаал увеличил преимущество хозяев. На последней минуте игры Джарвис оформил хет-трик.

НХЛ - регулярный чемпионат
17 февраля 2023, пятница. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
6 : 2
Монреаль Канадиенс
Монреаль
0:1 Пеццетта (Питлик, Юлёнен) – 03:24 (5x5)   1:1 Котканиеми (Нечас, Бёрнс) – 12:14 (5x5)   2:1 Джарвис (Ахо, Свечников) – 14:47 (5x5)   2:2 Арве-Пинар (Хоффман, Армиа) – 35:01 (5x4)   3:2 Ахо (де Хаан, Свечников) – 42:05 (5x5)   4:2 Джарвис (Бёрнс, Свечников) – 43:53 (5x5)   5:2 Стаал (Мартинук, Фаст) – 45:00 (5x5)   6:2 Джарвис (Степан) – 59:40 (4x5)
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