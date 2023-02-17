Форвард «Локомотива»: цели занять второе место у нас нет, подбирать соперников нет смысла

Нападающий «Локомотива» Сергей Андронов считает, что не имеет значения, с какого места команда попадает в плей-офф.

«Сезон этот очень необычный для всех. Почти нет пауз, очень плотный календарь. Но все в одинаковых условиях, так что это не оправдание. В любом случае спадов тяжело избежать. И у нас он был. Хорошо, что мы нашли выход из него. Сейчас надо набирать ход, находить свою игру, в которую мы должны играть в плей-офф. Необходимо ещё во многих моментах прибавлять, если мы хотим успешно выступить весной.

Как таковой самоцели занять второе место у нас нет. Просто необходимо выходить на каждую игру и побеждать. А с какой строчки выходить в плей-офф — без разницы. Главное, играть хорошо. Подбирать соперников в плей-офф — это неблагодарное и бесполезное дело. В этом нет никакого смысла. Мы не забиваем себе этим голову. Для нас главное — просто выиграть следующий матч», — цитируют Андронова «Известия».

В недавнем матче «Локомотив» в гостях одолел ЦСКА со счётом 4:1 и вышел на второе место в таблице Западной конференции КХЛ.