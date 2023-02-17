Форвард «Локомотива»: цели занять второе место у нас нет, подбирать соперников нет смысла

Нападающий «Локомотива» Сергей Андронов считает, что не имеет значения, с какого места команда попадает в плей-офф.
«Сезон этот очень необычный для всех. Почти нет пауз, очень плотный календарь. Но все в одинаковых условиях, так что это не оправдание. В любом случае спадов тяжело избежать. И у нас он был. Хорошо, что мы нашли выход из него. Сейчас надо набирать ход, находить свою игру, в которую мы должны играть в плей-офф. Необходимо ещё во многих моментах прибавлять, если мы хотим успешно выступить весной.
Как таковой самоцели занять второе место у нас нет. Просто необходимо выходить на каждую игру и побеждать. А с какой строчки выходить в плей-офф — без разницы. Главное, играть хорошо. Подбирать соперников в плей-офф — это неблагодарное и бесполезное дело. В этом нет никакого смысла. Мы не забиваем себе этим голову. Для нас главное — просто выиграть следующий матч», — цитируют Андронова «Известия».
В недавнем матче «Локомотив» в гостях одолел ЦСКА со счётом 4:1 и вышел на второе место в таблице Западной конференции КХЛ.
- 17 февраля 2023
-
09:35
-
09:15
-
09:03
-
08:38
-
08:26
-
07:47
-
07:41
-
06:44
-
06:04
-
05:55
-
05:43
-
05:38
-
05:27
-
04:24
-
03:47
- 16 февраля 2023
-
23:55
-
23:38
-
23:19
-
23:08
-
23:05
-
23:02
-
22:59
-
22:56
-
22:54
-
22:40
-
22:37
-
22:32
-
22:26
-
22:18
-
22:01
-
21:50
-
21:48
-
21:14
-
21:07
-
20:30