Форвард «Сент-Луиса» Торопченко: сейчас для нас каждая игра похожа на матч плей-офф

Нападающий «Сент-Луиса» Алексей Торопченко рассказал, что сейчас для команды важен каждый матч, чтобы продолжить борьбу за попадание в плей-офф. Россиянин отметился заброшенной шайбой в матче с «Нью-Джерси Дэвилз» (4:2).

«Все понимают, что сейчас каждая игра похожа на матч плей-офф. Мы просто пытаемся сосредоточиться на следующей игре. Нам нужны победы, чтобы выйти в плей-офф, потому что все хотят туда попасть. Мы просто трудолюбивая команда, играем в жёсткий, силовой хоккей и стараемся делать то, что говорят нам наши тренеры. Мы просто усердно работаем», — цитирует Торопченко официальный сайт НХЛ.

В текущем сезоне на счету 23-летнего нападающего 10 (5+5) очков в 42 матчах. «Сент-Луис» после 54 матчей отстаёт от зоны уайлд-кард на шесть очков.