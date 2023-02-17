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«Авангард» снял вратаря в овертайме и обыграл «Нефтехимик»

«Авангард» снял вратаря в овертайме и обыграл «Нефтехимик»
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В Омске на стадионе «G-Drive Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Авангард» принимал нижнекамский «Нефтехимик». Встреча завершилась в овертайме победой хозяев со счётом 2:1 (1:0, 0:0, 0:1, 1:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 февраля 2023, пятница. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
2 : 1
ОТ
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Толчинский (Ткачёв, Найт) – 09:01 (5x5)   1:1 Митякин (Порядин, Хохлов) – 55:08 (5x5)   2:1 Буше (Ткачёв, Найт) – 60:40 (4x3)

На 10-й минуте матча Сергей Толчинский вывел омскую команду вперёд. Очки за результативные передачи получили Владимир Ткачёв и Корбан Найт. На 56-й минуте Евгений Митякин сравнял счёт. Баллы за передачи получили Павел Порядин и Илья Хохлов. В овертайме тренерский штаб «Авангарда» сменил вратаря на дополнительного полевого игрока, и омичи вырвали победу. На 41-й секунде Рид Буше принёс победу «ястребам».

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» в Омске сыграет с «Барысом». «Нефтехимик» примет «Сочи». Оба матча состоятся 20 февраля.

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