Реакция вратаря «Бостона» на сома, выброшенного во время матча с «Нэшвиллом». Видео

Вратарь «Бостон Брюинз» Джереми Свейман отреагировал на сома, которого выбросили во время матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Нэшвилл Предаторз».

Голкипер, проезжая мимо, помахал рукой в сторону сома. Часть болельщиков считает, что Свейман решил поприветствовать рыбу, другая — что вратарь таким образом сослался на неприятный запах сома.

ВИДЕО

Напомним, в ночь с 16 на 17 февраля в Нэшвилле (США) на стадионе «Бриджстоун-Арена» закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2022/2023, в котором «Нэшвилл Предаторз» принимал «Бостон Брюинз». Встреча завершилась разгромной победой гостей со счётом 5:0 (1:0, 3:0, 1:0). В конце второго периода болельщик бросил на лёд сома.