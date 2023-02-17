Реакция вратаря «Бостона» на сома, выброшенного во время матча с «Нэшвиллом». Видео
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Вратарь «Бостон Брюинз» Джереми Свейман отреагировал на сома, которого выбросили во время матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Нэшвилл Предаторз».
Голкипер, проезжая мимо, помахал рукой в сторону сома. Часть болельщиков считает, что Свейман решил поприветствовать рыбу, другая — что вратарь таким образом сослался на неприятный запах сома.
Напомним, в ночь с 16 на 17 февраля в Нэшвилле (США) на стадионе «Бриджстоун-Арена» закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2022/2023, в котором «Нэшвилл Предаторз» принимал «Бостон Брюинз». Встреча завершилась разгромной победой гостей со счётом 5:0 (1:0, 3:0, 1:0). В конце второго периода болельщик бросил на лёд сома.
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