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41 сэйв Сорокина и ассист Романова помогли «Айлендерс» обыграть «Питтсбург»

41 сэйв Сорокина и ассист Романова помогли «Айлендерс» обыграть «Питтсбург»
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В Элмонте (США) на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Питтсбург Пингвинз». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 5:4.

В составе победителей три заброшенные шайбы в свой актив записал Брок Нельсон, ещё двумя заброшенными шайбами отличился Андерс Ли. Российский защитник Александр Романов записал в свой актив результативную передачу. Его соотечественник, голкипер Илья Сорокин совершил 41 спасение.

У гостей дублем отметился Рикард Ракелль, ещё по разу отличились Джейсон Цукер и Сидни Кросби. Российский форвард Евгений Малкин результативными действиями по ходу матча отличиться не сумел.

НХЛ - регулярный чемпионат
18 февраля 2023, суббота. 03:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
5 : 4
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 Кросби (Жозеф, Руведел) – 12:00 (5x5)   1:1 Ли (Барзал) – 13:56 (5x5)   1:2 Ракелль (Гюнцель, Летанг) – 23:53 (5x5)   1:3 Цукер (Жозеф, Руведел) – 25:35 (5x5)   2:3 Нельсон (Мейфилд, Романов) – 34:25 (5x5)   2:4 Ракелль (Кросби, Петтерссон) – 38:57 (5x5)   3:4 Ли (Барзал, Ахо) – 39:32 (5x5)   4:4 Нельсон (Добсон, Ли) – 45:01 (5x4)   5:4 Нельсон – 57:17 (5x5)
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