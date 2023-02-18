41 сэйв Сорокина и ассист Романова помогли «Айлендерс» обыграть «Питтсбург»

В Элмонте (США) на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Питтсбург Пингвинз». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 5:4.

В составе победителей три заброшенные шайбы в свой актив записал Брок Нельсон, ещё двумя заброшенными шайбами отличился Андерс Ли. Российский защитник Александр Романов записал в свой актив результативную передачу. Его соотечественник, голкипер Илья Сорокин совершил 41 спасение.

У гостей дублем отметился Рикард Ракелль, ещё по разу отличились Джейсон Цукер и Сидни Кросби. Российский форвард Евгений Малкин результативными действиями по ходу матча отличиться не сумел.