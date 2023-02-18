Главный тренер «Ак Барса» прокомментировал непростую победу в матче с «Амуром»

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов высказался о непростой победе во встрече Фонбет Чемпионата КХЛ с «Амуром». Казанцы, выигрывая 3:0 к 28-й минуте, едва не упустили это преимущество. К концу второго периода хабаровчане сократили отставание до минимума, однако на перерыв команды ушли при счёте 4:2 в пользу «Ак Барса». В итоге подопечные Билялетдинова одержали победу — 4:3.

«Игра получилась с одной стороны с хорошими моментами, но были и плохие. Конечно, начало было хорошего уровня, затем пошли ненужные удаления, которые сломали нашу игру, пришлось перестраиваться. Но ребята — молодцы, сыграли на результат.



Семь матчей подряд команда забивает минимум три гола за матч? Не всё получается в нападении. Работы ещё много у нас.



Четвёртый матч подряд играет Тимур Билялов? Он тренируется, но пока не в полную», — приводит слова Билялетдинова официальный сайт «Ак Барса».