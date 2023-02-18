Главный тренер «Ак Барса» прокомментировал непростую победу в матче с «Амуром»

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов высказался о непростой победе во встрече Фонбет Чемпионата КХЛ с «Амуром». Казанцы, выигрывая 3:0 к 28-й минуте, едва не упустили это преимущество. К концу второго периода хабаровчане сократили отставание до минимума, однако на перерыв команды ушли при счёте 4:2 в пользу «Ак Барса». В итоге подопечные Билялетдинова одержали победу — 4:3.
«Игра получилась с одной стороны с хорошими моментами, но были и плохие. Конечно, начало было хорошего уровня, затем пошли ненужные удаления, которые сломали нашу игру, пришлось перестраиваться. Но ребята — молодцы, сыграли на результат.
Семь матчей подряд команда забивает минимум три гола за матч? Не всё получается в нападении. Работы ещё много у нас.
Четвёртый матч подряд играет Тимур Билялов? Он тренируется, но пока не в полную», — приводит слова Билялетдинова официальный сайт «Ак Барса».
- 18 февраля 2023
-
14:10
-
13:48
-
13:28
-
13:00
-
12:45
-
12:25
-
12:21
-
12:04
-
11:35
-
11:14
-
10:55
-
10:30
-
10:15
-
10:01
-
09:44
-
09:15
-
09:00
-
08:46
-
08:23
-
08:21
-
08:08
-
07:38
-
07:14
-
07:04
-
06:09
-
05:44
-
05:40
-
03:54
-
03:32
- 17 февраля 2023
-
23:52
-
23:24
-
22:56
-
22:38
-
22:16
-
21:57