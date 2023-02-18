Макдэвид может побить рекорд Сидни Кросби по скорости достижения отметки в 800 очков

Канадский капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид отдал две результативные передачи в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Нью-Йорк Рейнджерс».

Как отмечает пресс-служба НХЛ, нападающий набрал 797-е и 798-е очко в карьере. На это Макдэвиду потребовалось 543 встречи. За это время капитан «Эдмонтона» забросил 281 шайбу и отдал 517 результативных передач. Таким образом, Макдэвид может побить рекорд среди действующих хоккеистов по скорости достижения отметки в 800 очков. Сейчас лучший результат принадлежит капитану «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби — 571 матч. Вторым идёт Александр Овечкин (658), третьим — Евгений Малкин (680).

Напомним, в Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Основное время матча закончилось со счётом 4:4. Победу по буллитам со счётом 2:1 одержали гости.