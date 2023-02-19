«Вот как боссы клубов в КХЛ разбогатели». Финский инсайдер о странной схеме с его клиентом
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Финский инсайдер рассказал о том, как его клиенту, игроку национальной сборной, выступавшему на тот момент в Континентальной хоккейной лиге, прописали заработную плату выше, чем было обговорено.
«Один игрок сборной Финляндии как-то пришёл ко мне и сказал, что это довольно странно, когда была оговорена определённая зарплата, а когда подписывался контракт, она была где-то на 20 тыс. евро выше.
Когда это было упомянуто, генменеджер ответил, что «да, да, но ты принесёшь мне эти 20 тыс. наличными».
Я думаю, что это был путь боссов нескольких клубов. Вот как они разбогатели, и никто не мог их поймать. Но лучше было оставить всё как есть и просто убедиться, что игрок получил своё», — приводит слова инсайдера Ilta-Sanomat.
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