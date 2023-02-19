Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
СКА — Трактор. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Вот как боссы клубов в КХЛ разбогатели». Финский инсайдер о странной схеме с его клиентом

«Вот как боссы клубов в КХЛ разбогатели». Финский инсайдер о странной схеме с его клиентом
Аудио-версия:
Комментарии

Финский инсайдер рассказал о том, как его клиенту, игроку национальной сборной, выступавшему на тот момент в Континентальной хоккейной лиге, прописали заработную плату выше, чем было обговорено.

«Один игрок сборной Финляндии как-то пришёл ко мне и сказал, что это довольно странно, когда была оговорена определённая зарплата, а когда подписывался контракт, она была где-то на 20 тыс. евро выше.

Когда это было упомянуто, генменеджер ответил, что «да, да, но ты принесёшь мне эти 20 тыс. наличными».

Я думаю, что это был путь боссов нескольких клубов. Вот как они разбогатели, и никто не мог их поймать. Но лучше было оставить всё как есть и просто убедиться, что игрок получил своё», — приводит слова инсайдера Ilta-Sanomat.

Новость по теме
«Россия отстала лет на 20». Финский экс-форвард «Локомотива» вспомнил игру в КХЛ
Новость по теме
«Что за чертовщина». Финский защитник рассказал, как в КХЛ приходилось платить тренерам
0
0
0
0
0
1
Поделиться
Теги Хоккей КХЛ КХЛ •••

Заглавное фото: Сафонов Александр, «Чемпионат»

Источник: Ilta-Sanomat

Сообщить об ошибке
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023