Пирнес — о России: в офисе было два мешка для мусора. Один с долларами, другой с рублями

Бывший финский нападающий «Атланта» Эса Пирнес вспомнил игру в КХЛ. Он провёл в России один сезон — 2008/2009.

«Когда мы заключали контракт, речь шла о соглашении на миллион долларов. Курс рубля начал падать, а в начале сезона появились новые сведения о том, что КХЛ ввела правило, что зарплаты выплачиваются в рублях, а не в долларах.



В конце концов, я даже не увидел всех денег. Мне разрешили поехать в Финляндию после окончания регулярного чемпионата, чтобы отпраздновать рождение дочери. Из-за проблем со здоровьем у ребёнка поездка затянулась дольше, чем предполагалось. Я всё время объяснял, куда мы едем и что я не могу сейчас вернуться. Всё шло хорошо, пока игры команды не завершились во втором раунде плей-офф. Всё обернулось так, что я бы никому ничего не сказал. Зарплата за полтора месяца и все бонусы за регулярный сезон не были выплачены, на меня подали в суд за нарушение контракта.



Мне сообщили, что я могу подать заявление о взыскании невыплаченной заработной платы через суд. Но хозяином команды был губернатор Московской области, поэтому он знал, чем всё обернётся. Я никогда не видел этих денег.

В офисе был прочный сейф. Там было два мешка для мусора. Один с долларами, другой с рублями. Они платили, например, когда я всегда покупал клюшки для себя в Финляндии. Внуку врача команды нужно было привезти верхнюю одежду. Однажды он спросил, могу ли я взять с собой плиту Harvia с камнями, но я сказал, что она не поместится в багаж самолёта.



Временами случались какие-то жуткие моменты. Однажды мы были где-то в Сибири, где было 30–40 градусов мороза, но никаких веществ для размораживания самолёта там не распыляли. Вместо этого один мужчина использовал щётку, чтобы сбить лёд с боков и крыльев», — приводит слова Пирнеса Ilta-Sanomat.