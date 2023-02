Ведущий защитник «Амура» Кэмерон Ли получил травму и выбыл до конца сезона

Генеральный директор «Амура» Роман Крамарь сообщил, что ведущий защитник хабаровского клуба Кэмерон Ли получил травму и выбыл до конца сезона.

«Вчера во втором периоде матча с «Ак Барсом» серьёзную травму получил наш ведущий защитник Кэм Ли. Арбитры оценку этому эпизоду дали, поэтому я хочу просто поблагодарить Кэма за этот сезон и пожелать ему скорейшего выздоровления. Он уже успел стать любимцем наших болельщиков и одним из ключевых игроков команды.



Уверен, в следующем сезоне Кэм продолжит радовать нас своими фирменными проходами через всю площадку, хет-триками Горди Хоу, просто голами, ну и надёжной игрой у своих ворот. See you next year, Cam! Ну а мы, несмотря ни на что, продолжим биться за попадание в плей-офф. Да, задача усложнилась, но руки опускать никто не собирается», — написал Крамарь в своём телеграм-канале.

Речь идёт об эпизоде в середине второго периода матча «Амур» — «Ак Барс», когда нападающий казанцев Дмитрий Воронков совершил подножку на Ли, после чего защитник хабаровчан сильно ударился плечом о борт и сразу же покинул площадку. Воронков по итогам эпизода получил две штрафные минуты за подножку.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.