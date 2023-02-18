Главный тренер «Амура» высказался об ухудшении шансов попасть в плей-офф после поражения

Главный тренер «Амура» Вадим Епанчинцев поделился мыслями о поражении во встрече Фонбет Чемпионата КХЛ с «Ак Барсом». Хабаровчане едва не отыгрались со счёта 0:3, однако их усилий не хватило — 3:4.

Из-за поражения «Амур» остался на девятом месте в Восточной конференции. Подопечные Епанчинцева отстают от восьмого «Нефтехимика» на одно очко (67 против 68) при равенстве матчей (65). Идущий 10-м «Трактор», отставая на один балл и имея встречу запасе, может обойти «Амур».

«На самом деле, тяжело начинать матч с такой форой — 0:2. Наши защитники, которые принимали неправильные решения, наошибались на три-четыре-пять матчей вперёд. Тем не менее были возможности спасти эту игру, были моменты во втором периоде, когда переломили ход матча. Забей мы во втором периоде третий гол, игра бы сложилась по-другому. В третьем соперник сыграл, наверное, уже по сч1ту. Мы забросили третью, вернулись в игру, был какой-то шанс, но «Ак Барс» и их вратарь сыграли хорошо, и мы проиграли матч. Шансы на попадание в плей-офф ухудшаются, но они есть — будем биться до конца. Ли получил серьёзную травму, поехал на снимок, в течение некоторого времени узнаём: ключица, плечо, всё очень серьёзно. Степень тяжести травмы узнаем позже», — приводит слова Епанчинцева официальный сайт КХЛ.