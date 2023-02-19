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«Сан-Хосе» уступил «Баффало» несмотря на голы Свечникова и Барабанова

«Сан-Хосе» уступил «Баффало» несмотря на голы Свечникова и Барабанова
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В Сан-Хосе на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Сан-Хосе Шаркс» и «Баффало Сэйбрз». Победу в матче одержали гости со счётом 4:2.

Российские нападающие «Сан-Хосе» Евгений Свечников и Александр Барабанов отметились заброшенными шайбами. Для Барабанова этот гол стал пятым в последних семи матчах. Форварды «Баффало» Джэфф Скиннер и Алекс Так набрали по два очка. Очередной результативный балл набрал шведский защитник «акул» Эрик Карлссон.

НХЛ - регулярный чемпионат
19 февраля 2023, воскресенье. 06:30 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
2 : 4
Баффало Сэйбрз
Баффало
0:1 Козенс – 03:01 (5x5)   1:1 Свечников (Макдональд, Лоренц) – 16:49 (5x5)   1:2 Пауэр (Так, Скиннер) – 26:26 (5x5)   2:2 Барабанов (Карлссон, Кутюр) – 31:57 (5x5)   2:3 Скиннер (Томпсон) – 49:52 (5x5)   2:4 Так (Далин) – 58:59 (en)

«Шаркс» потерпели третье поражение подряд. Барабанов набирает очки в шести из последних семи матчей команды. Следующий матч «Сан-Хосе» проведут с «Сиэтлом» 21 февраля.

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