«Сан-Хосе» уступил «Баффало» несмотря на голы Свечникова и Барабанова

В Сан-Хосе на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Сан-Хосе Шаркс» и «Баффало Сэйбрз». Победу в матче одержали гости со счётом 4:2.

Российские нападающие «Сан-Хосе» Евгений Свечников и Александр Барабанов отметились заброшенными шайбами. Для Барабанова этот гол стал пятым в последних семи матчах. Форварды «Баффало» Джэфф Скиннер и Алекс Так набрали по два очка. Очередной результативный балл набрал шведский защитник «акул» Эрик Карлссон.

«Шаркс» потерпели третье поражение подряд. Барабанов набирает очки в шести из последних семи матчей команды. Следующий матч «Сан-Хосе» проведут с «Сиэтлом» 21 февраля.