Швейцарский журналист — о Фазеле: своей грандиозной карьерой вы обязаны русским друзьям

Швейцарский хоккейный эксперт Клаус Цаугг обратился к бывшему президенту ИИХФ Рене Фазелю, принявшему российское гражданство и ставшему основным владельцем крупного российского производителя яблок.

«Своей грандиозной карьерой вы во многом обязаны своим русским друзьям. Верность друзьям, которым вы так многим обязаны, ставя ценность этой дружбы выше духа времени, который делает вам честь. Но есть ещё понятие верности нибелунгам. Оно происходит из тевтонской культуры и означает безоговорочную, сильно эмоциональную и, в конечном счёте, фатальную, разрушительную верность.

Вы не преступили закон и можете делать всё, что захотите. Но в вашем случае проблема в том, что вы по-прежнему являетесь фигурой общественного интереса и сейчас подрываете своё высокое положение как одного из самых честных и успешных чиновников в истории спорта. Это очень, очень жаль», — цитирует Цаугга Watson.

Напомним, по данным ЕГРЮЛ, на прошлой неделе Фазелю перешла доля в размере 54% в ООО «Алма Холдинг». «Алма» занимается выращиванием яблок премиум-класса по интенсивной технологии в Краснодарском крае. Ей принадлежит почти 400 га садов. Фазель возглавлял ИИХФ с 1994 года. Швейцарец покинул пост президента организации в 2021 году. По данным ЕГРЮЛ, на данный момент он является гражданином России.