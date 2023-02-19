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«Ак Барс» повторно обыграл «Амур», завершив дальневосточный выезд четырьмя победами

«Ак Барс» повторно обыграл «Амур», завершив дальневосточный выезд четырьмя победами
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В Хабаровске на стадионе «Платинум-Арена» прошёл очередной матч Фонбет регулярного Чемпионата КХЛ между «Амуром» и «Ак Барсом». Уверенную победу в матче одержали гости со счётом 4:0.

В матче состоялось несколько стычек. В оджной из них форвард «Амура» Вячеслав Грецкий нанёс удар локтем защитнику «Ак Барса» Дмитрию Юдину, после которой на льду вспыхнула потасовка с участем Александра Радулова и Дмитрия Воронкова. В концовке второго периода молодой нападающий «Амура» Никита Гребёнкин сцепился с защитником казанцев Динаром Хафизуллиным. Шайбы забрасывали Илья Сафонов и Александр Радулов. Дубль на счету Дмитрия Воронкова. Вратарь «Ак Барса» Амир Мифтахов оформил шат-аут.

Фонбет Чемпионат КХЛ
19 февраля 2023, воскресенье. 10:00 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
0 : 4
Ак Барс
Казань
0:1 Воронков (Лямкин, Хафизуллин) – 04:02 (5x5)   0:2 Сафонов (Хафизуллин, Лямкин) – 11:38 (5x4)   0:3 А. Радулов (Хафизуллин, Сафонов) – 46:22 (5x4)   0:4 Воронков (Петров, Сафонов) – 57:54 (5x5)

«Ак Барс» повторно обыграл «Амур» и завершил дальневосточную выездную серию четырьмя победами в четырёх матчах.

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