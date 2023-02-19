Грецкий получил матч-штраф за удар Юдина локтем. За партнёра вступились Радулов и Воронков

В Хабаровске на стадионе «Платинум-Арена» в эти минуты проходит матч Фонбет регулярного Чемпионата КХЛ между «Амуром» и «Ак Барсом». Идёт второй период — счёт 2:0 в пользу казанцев.

В середине первого периода хоккеист «Амура» Вячеслав Грецкий жёстко встретил защитника «Ак Барса» Дмитрия Юдина локтем в голову. Защитник казанцев покинул площадку, а на льду вспыхнула потасовка. За партнёра по команде вступились Дмитрий Воронков и Александр Радулов. Воронков схлестнулся с Грецким в кулачном поединке и оба получили по большому штрафу за драку. Радулов отметился в протоколе двухминутным штрафом за грубость. Грецкий за удар локтем получил ещё пять штрафных минут, и по правилу КХЛ после второго пятиминутного удаления в матче автоматически получил штраф до конца игры.

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Отметим, что казанцы реализовали это большинство, а Юдин вернулся на площадку во втором периоде.