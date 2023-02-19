«Классный соперник, тяжело было его переиграть». Епанчинцев — о поражении от «Ак Барса»

Главный тренер «Амура» Вадим Епанчинцев посетовал на недостаток эмоций в матче с «Ак Барсом» (0:4) и отметил высокий уровень мастерства соперника.

«Было заметно, что с первой смены нам тяжело найти эмоции. Наверное, уровень мастерства соперника сыграл главную роль. Забитый гол помог бы нам перевернуть игру, достать из себя всё. Ребят, честно скажу, упрекнуть не в чем. Классный соперник – это видно и по качеству передач, работают до конца. Тяжело было переиграть этого соперника.

Удаления в концовке? Это игра, никакой грубости там не было. Может, молодёжи не хватает мастерства. Играем дома, свои болельщики – теперь у нас два матча, которые необходимо выигрывать, и, наверное, уже шла подготовка к этим встречам. Ребята хотели как минимум один голик забить, но не получилось. А эти удаления – обычные игровые моменты: неправильно сыграл, приходится нарушать правила. Гребёнкин мало катался, но сейчас он в основной обойме, готовится. Пока выздоровел, надеюсь, что на выезд поедет», — цитирует Епанчинцева официальный сайт КХЛ.

«Амур» проиграл третий матч подряд и за два тура до конца регулярки отстаёт от восьмого места в таблице Восточной конференции КХЛ на одно очко. Хабаровчанам осталось провести два матча с «Адмиралом».