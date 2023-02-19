Радулов забил «Амуру» и поднялся на второе место в гонке лучших бомбардиров КХЛ

Нападающий «Ак Барса» Александр Радулов отметился заброшенной шайбой в матче с «Амуром» (4:0).



В середине третьего периода 36-летний форвард казанцев подставил клюшку под бросок Динара Хафизуллина и отправил её в ворота голкипера хабаровчан Евгения Аликина, сделав счёт 3:0.

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В последних 10 матчах на счету капитана «Ак Барса» 16 (5+11) очков. Радулов поднялся на второе место в гонке лучших бомбардиров КХЛ, обойдя форварда СКА Марата Хайруллина. На счету Радулова теперь 55 (24+31) очков в 60 играх. Столько же очков у лучшего бомбардира лиги Дмитрия Яшкина, но у форварда СКА больше заброшенных шайб – 35.

Напомним, ранее «БИЗНЕС Online» сообщал, что зарплата Радулова вырастет в два раза, если он попадёт в топ-3 бомбардиров КХЛ.