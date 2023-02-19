Радулов забил «Амуру» и поднялся на второе место в гонке лучших бомбардиров КХЛ

Нападающий «Ак Барса» Александр Радулов отметился заброшенной шайбой в матче с «Амуром» (4:0).
В середине третьего периода 36-летний форвард казанцев подставил клюшку под бросок Динара Хафизуллина и отправил её в ворота голкипера хабаровчан Евгения Аликина, сделав счёт 3:0.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».
В последних 10 матчах на счету капитана «Ак Барса» 16 (5+11) очков. Радулов поднялся на второе место в гонке лучших бомбардиров КХЛ, обойдя форварда СКА Марата Хайруллина. На счету Радулова теперь 55 (24+31) очков в 60 играх. Столько же очков у лучшего бомбардира лиги Дмитрия Яшкина, но у форварда СКА больше заброшенных шайб – 35.
Напомним, ранее «БИЗНЕС Online» сообщал, что зарплата Радулова вырастет в два раза, если он попадёт в топ-3 бомбардиров КХЛ.
- 19 февраля 2023
-
17:31
-
17:06
-
16:42
-
16:29
-
16:15
-
15:58
-
15:32
-
15:01
-
14:33
-
14:20
-
14:00
-
13:46
-
13:45
-
13:29
-
13:21
-
13:07
-
12:37
-
12:24
-
12:20
-
12:03
-
11:38
-
11:25
-
11:05
-
11:00
-
10:55
-
10:35
-
10:14
-
09:55
-
09:42
-
09:13
-
09:01
-
09:00
-
08:49
-
08:37
-
08:25