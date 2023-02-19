Р. Ротенберг — о шайбах Грошева в ВХЛ: эти хайлайты ничем не хуже, чем в НХЛ

Главный тренер СКА Роман Ротенберг после победы над «Трактором» (4:1) оценил игру форварда «СКА-Невы» Максима Грошева в ВХЛ.

«Смотрел игру Грошева в ВХЛ. Очень важно, когда в такой игре, когда нужно выигрывать, как в седьмом матче плей-офф, он взял игру на себя, обыгрывал один в один. Эти хайлайты можно показывать детям. Ничем не хуже хайлайтов НХЛ. Возможно ли, что Грошев будет готовиться к плей-офф КХЛ со СКА? Всё возможно, у нас все в обойме. Сейчас сбор для ребят вне состава, у нас серьёзная здоровая конкуренция. Все в обойме, но мы смотрим по факту. Важны не только голы, нужно, чтобы игрок умел играть в обороне, в средней зоне, тактически правильно. Грошев сделал серьёзную заявку, это однозначно. Мы на него рассчитываем, всё зависит от него самого», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Отметим, что в последнем матче регулярного сезона ВХЛ «СКА-Нева», одержав победу над санкт-петербургским «Динамо» 3:0, оформила выход в плей-офф, заняв 15-е место.