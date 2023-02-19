Р. Ротенберг — о матче с «Трактором»: одна пропущенная шайба — это много

Главный тренер СКА Роман Ротенберг подвёл итог матча с «Трактором» (4:1).

«Ребята молодцы, выполнили установку, сыграли на команду. Понимали, что соперник будет делать всё возможное, чтобы вырвать победу. Понимали, что будет тяжело. «Трактор» — сильный соперник, там и сборники играют. Очень сильная команда, нам было непросто, соперник хотел выиграть.

Улучшили дисциплину, почти не допустили ошибок. Нужно убрать лишние удаления, это наши резервы. Добавили в атаке, забили хорошие голы, но можем забивать ещё больше. Конечно, одна пропущенная шайба это много, лучше вообще не пропускать и не удаляться. Мы сами создали себе проблемы удалениями. Поработаем над этим», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

СКА возглавляет турнирную таблицу Западной конференции, имея в активе 101 очко после 66 матчей.