Гребенщиков — о завоевании Кубка Континента: у такой команды, как СКА, так и должно быть

Нападающий СКА Святослав Гребенщиков после победы над «Трактором» (4:1) оценил сезон для команды и рассказал о завоевании армейцами Кубка Континента — приза за первое место в регулярном сезоне КХЛ.

«Получился нелёгкий чемпионат. Много игр чуть ли не через день. Почти без пауз, мало времени на восстановление. Но у всех команд был такой чемпионат, всем было тяжело. Значит, надо подтягивать физику, правильно восстанавливаться. Тогда всё будет более-менее хорошо. Главное, чтобы было хорошее физическое состояние. В плей-офф будет совсем другой хоккей, все это понимают.

Кубок Континента – первый большой трофей? Особо не праздновали это событие, не радовались. У такой команды, как СКА, так и должно быть. Идём дальше», — приводит слова Гребенщикова официальный сайт СКА.

Гребенщиков сыграл за СКА в текущем сезоне 17 матчей, в которых набрал 5 (4+1) очков с показателем полезности «+4».