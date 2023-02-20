Капризов: нам нужно побеждать спокойнее, а не доводить до хаотичного конца матча
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Форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов подвёл итог матча с «Нэшвилл Предаторз».
«Очень рад, что мы одержали победу, но в итоге всё было слишком близко. Нам нужно побеждать спокойнее, а не доводить до хаотичного конца. Необходимо просто забить гол, когда нужно, но да, это хорошая победа», — цитирует Капризова официальный сайт НХЛ.
Напомним, завершился матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Миннесота Уайлд» принимала «Нэшвилл Предаторз». Счёт встречи — 4:3 в пользу хозяев. Российский нападающий Кирилл Капризов отметился двумя шайбами и был признан первой звездой матча.
После дубля Кирилл обошёл российского форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина по голам в нынешнем сезоне. На счету Капризова стало 33 гола, у Овечкина — 32.
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