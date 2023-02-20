Маккиннон повторил рекорд «Колорадо» по передачам в первые 44 игры сезона
Поделиться
Форвард «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон в матче с «Эдмонтон Ойлерз» набрал три очка: забросил шайбу и отдал две результативные передачи.
Таким образом, Маккиннон отметился 48 голевыми передачами за первые 44 игры в сезоне и повторил рекорд франшизы «Колорадо», сообщает «твиттер» StatsCentre. Ранее такое достижение установили Петер Штястны в сезонах-1981/1982, 1983/1984 и Микко Рантанен в сезоне-2018/2019.
Всего в текущем регулярном чемпионате Маккиннон с 48 ассистами и 19 шайбами набрал 67 очков.
Напомним, в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Колорадо Эвеланш» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча прошла в Денвере на стадионе «Болл-Арена» и завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 6:5.
Комментарии
- 20 февраля 2023
-
10:10
-
10:00
-
09:35
-
09:14
-
09:00
-
08:38
-
08:27
-
08:09
-
07:15
-
04:40
-
03:22
-
02:00
-
01:17
-
00:58
- 19 февраля 2023
-
23:50
-
23:35
-
23:23
-
23:13
-
23:04
-
23:00
-
22:51
-
22:43
-
22:30
-
22:01
-
22:00
-
21:46
-
21:21
-
21:04
-
20:52
-
20:50
-
20:35
-
20:19
-
20:16
-
20:12
-
20:10
Партнерский контент