Маккиннон повторил рекорд «Колорадо» по передачам в первые 44 игры сезона

Форвард «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон в матче с «Эдмонтон Ойлерз» набрал три очка: забросил шайбу и отдал две результативные передачи.

Таким образом, Маккиннон отметился 48 голевыми передачами за первые 44 игры в сезоне и повторил рекорд франшизы «Колорадо», сообщает «твиттер» StatsCentre. Ранее такое достижение установили Петер Штястны в сезонах-1981/1982, 1983/1984 и Микко Рантанен в сезоне-2018/2019.

Всего в текущем регулярном чемпионате Маккиннон с 48 ассистами и 19 шайбами набрал 67 очков.

Напомним, в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Колорадо Эвеланш» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча прошла в Денвере на стадионе «Болл-Арена» и завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 6:5.