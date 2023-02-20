«Сейчас у меня болит живот». Русский вратарь «Торонто» объяснил неудачную игру с «Чикаго»

Российский голкипер «Торонто Мэйпл Лифс» Илья Самсонов объяснил неудачную игру во встрече регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Чикаго Блэкхоукс». Вратарь сделал 23 сейва. Прошлый матч с «Монреаль Канадиенс» он пропустил из-за болей в животе.

«В перерыве у меня был кашель. Сейчас у меня болит живот. Это не очень хорошо. Тяжёлый день.

Я провёл тренировку на льду в субботу, минут 30, наверное. Сегодня я чувствую себя лучше, но всё ещё немного тяжело после того, как я потерял много воды. Сегодня немного тяжело. Это был тяжёлый матч для нас, для всей команды», — приводит слова Самсонова официальный сайт НХЛ.

Напомним, ранее закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча прошла в Чикаго на стадионе «Юнайтед-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 5:3.