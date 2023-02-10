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The Athletic: на единственной суперзвезде «Уайлд» Капризове лежит бремя — большое давление

The Athletic: на единственной суперзвезде «Уайлд» Капризове лежит бремя — большое давление
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Журналист The Athletic Джо Смит поделился мыслями после поражения «Миннесоты Уайлд» в матче с «Вегас Голден Найтс» (1:5). Североамериканский обозреватель высказался о проблемах «дикарей» в атаке.

«Что у них есть? У них есть одно звено, которое в большинстве случаев представляет угрозу для ворот соперника. На их единственной суперзвезде Капризове лежит бремя в виде огромного давления. Матс Цуккарелло в 35 лет проводит на льду больше минут, чем когда-либо за всю свою карьеру (в среднем 20:18), и в конечном итоге это добьёт его.

Тройка GREEF (Гринвей — Эрикссон Эк — Фолиньо) не даёт команде много результата, особенно в последнем матче, когда ещё одна критическая потеря Маркуса Фолиньо привела к голу», — приводит слова Смита The Athletic.

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