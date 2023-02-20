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Основной голкипер «Авангарда» получил микротравму. Демченко не доиграл матч с «Барысом»

Основной голкипер «Авангарда» получил микротравму. Демченко не доиграл матч с «Барысом»
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Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец рассказал о травме основного голкипера команды Василия Демченко. Вратарь не доиграл встречу с «Барысом».

«Почему Демченко не доиграл матч? У него небольшая микротравма. Будет ли он готов к следующему матчу? Пока не знаю, будем лечить, восстанавливать.

Отсутствие Киселевича — это ротация? Нет, у Богдана тоже микротравма. Хотим его поберечь для плей-офф», — передаёт слова Кравца корреспондент «Чемпионата» Егор Бульчук.

Напомним, в Омске на стадионе «G-Драйв-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Авангард» принимал астанинский «Барыс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:3 (1:0, 2:2, 1:1). Демченко отыграл два периода и пропустил две шайбы.

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