Основной голкипер «Авангарда» получил микротравму. Демченко не доиграл матч с «Барысом»

Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец рассказал о травме основного голкипера команды Василия Демченко. Вратарь не доиграл встречу с «Барысом».

«Почему Демченко не доиграл матч? У него небольшая микротравма. Будет ли он готов к следующему матчу? Пока не знаю, будем лечить, восстанавливать.



Отсутствие Киселевича — это ротация? Нет, у Богдана тоже микротравма. Хотим его поберечь для плей-офф», — передаёт слова Кравца корреспондент «Чемпионата» Егор Бульчук.

Напомним, в Омске на стадионе «G-Драйв-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Авангард» принимал астанинский «Барыс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:3 (1:0, 2:2, 1:1). Демченко отыграл два периода и пропустил две шайбы.