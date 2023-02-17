Голкипер «Авангарда» Демченко — второй вратарь в истории КХЛ с 30+ победами за регулярку

Голкипер «Авангарда» Василий Демченко одержал победу в матче Фонбет Чемпионата КХЛ с «Нефтехимиком».

Как отмечает официальный телеграм-канал КХЛ, для хоккеиста «ястребов» этот успех стал 30-м в нынешнем сезоне. Таким образом, Демченко — лишь второй вратарь в истории КХЛ, одержавший 30+ побед в рамках одного регулярного чемпионата. Ранее это удавалось сделать только Василию Кошечкину (32, 2014/2015; 30, 2013/2014).

Кроме того, Демченко стал пятым голкипером в истории лиги, добившимся такого достижения. Помимо Кошечкина, 30+ побед за одну регулярку одерживали Якуб Коварж (38 побед, 2018/2019), Карри Рямё (33, 2010/2011) и Янис Калниньш (33, 2019/2020).

Напомним, в Омске на стадионе «G-Drive Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Авангард» принимал нижнекамский «Нефтехимик». Встреча завершилась в овертайме победой хозяев со счётом 2:1 (1:0, 0:0, 0:1, 1:0).