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Александр Овечкин раскрыл секрет своего хоккейного долголетия

Александр Овечкин раскрыл секрет своего хоккейного долголетия
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин ответил на вопрос, почему он показывает высокий уровень игры в 37 лет. В нынешнем сезоне опытный капитан «столичных» побил ряд рекордов, связанных с возрастом.

«Я просто получаю удовольствие от игры. Я всегда говорю, что хочу получать удовольствие от хоккея, и не собираюсь лгать самому себе, самой игре и особенно болельщикам. Если у тебя нет огонька в глазах, это плохо и для тебя, и для твоей организации, и для твоей команды. Да, я наслаждаюсь хоккеем, вижу, как одноклубники получают удовольствие от игры со мной. Это очень круто», — сказал Овечкин в интервью NBC Sports.

Отметим, что интервью было записано ещё до отъезда россиянина в Россию из-за смерти его отца.

В прошлом сезоне Овечкин стал самым возрастным хоккеистом в истории НХЛ, забившим 50 голов в регулярном чемпионате. В нынешнем россиянин вышел на единоличное второе место в списке лучших снайперов в истории лиги.

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