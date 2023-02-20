Александр Овечкин раскрыл секрет своего хоккейного долголетия

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин ответил на вопрос, почему он показывает высокий уровень игры в 37 лет. В нынешнем сезоне опытный капитан «столичных» побил ряд рекордов, связанных с возрастом.
«Я просто получаю удовольствие от игры. Я всегда говорю, что хочу получать удовольствие от хоккея, и не собираюсь лгать самому себе, самой игре и особенно болельщикам. Если у тебя нет огонька в глазах, это плохо и для тебя, и для твоей организации, и для твоей команды. Да, я наслаждаюсь хоккеем, вижу, как одноклубники получают удовольствие от игры со мной. Это очень круто», — сказал Овечкин в интервью NBC Sports.
Отметим, что интервью было записано ещё до отъезда россиянина в Россию из-за смерти его отца.
В прошлом сезоне Овечкин стал самым возрастным хоккеистом в истории НХЛ, забившим 50 голов в регулярном чемпионате. В нынешнем россиянин вышел на единоличное второе место в списке лучших снайперов в истории лиги.
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