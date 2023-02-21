Гол и передача Евгения Свечникова помогли «Сан-Хосе» разгромить «Сиэтл»

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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сан-Хосе Шаркс» принимал «Сиэтл Кракен». Встреча прошла в Сан-Хосе на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 4:0.

В составе победителей отличились Логан Кутюр, российский нападающий Евгений Свечников, Ноа Грегор и Майки Эйссимонт. Отметим, также на счету Свечникова результативная передача. Российский нападающий Александр Барабанов завершил матч с коэффициентом полезности «+1».

Таким образом, «Сан-Хосе» прервал трёхматчевую серию поражений. «Сиэтл», в свою очередь, потерпел первое поражение после двух побед подряд.

В следующем матче «Сан-Хосе» встретится с «Нэшвилл Предаторз», а «Сиэтл» сыграет с «Бостон Брюинз». Оба матча пройдут 24 февраля.