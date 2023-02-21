Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Гол и передача Евгения Свечникова помогли «Сан-Хосе» разгромить «Сиэтл»

Гол и передача Евгения Свечникова помогли «Сан-Хосе» разгромить «Сиэтл»
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сан-Хосе Шаркс» принимал «Сиэтл Кракен». Встреча прошла в Сан-Хосе на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 4:0.

В составе победителей отличились Логан Кутюр, российский нападающий Евгений Свечников, Ноа Грегор и Майки Эйссимонт. Отметим, также на счету Свечникова результативная передача. Российский нападающий Александр Барабанов завершил матч с коэффициентом полезности «+1».

Таким образом, «Сан-Хосе» прервал трёхматчевую серию поражений. «Сиэтл», в свою очередь, потерпел первое поражение после двух побед подряд.

В следующем матче «Сан-Хосе» встретится с «Нэшвилл Предаторз», а «Сиэтл» сыграет с «Бостон Брюинз». Оба матча пройдут 24 февраля.

НХЛ - регулярный чемпионат
21 февраля 2023, вторник. 00:00 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
4 : 0
Сиэтл Кракен
Сиэтл
1:0 Кутюр – 30:45 (5x5)   2:0 Свечников – 36:08   3:0 Грегор (Свечников, Карлссон) – 39:42 (5x5)   4:0 Эйссимонт (Кутюр, Карлссон) – 56:57 (5x5)
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023