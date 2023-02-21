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«Филадельфия» с Проворовым обыграла «Калгари», прервав четырёхматчевую серию поражений

«Филадельфия» с Проворовым обыграла «Калгари», прервав четырёхматчевую серию поражений
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Калгари Флэймз» принимал «Филадельфию Флайерз». Встреча прошла в Калгари на стадионе «Скоушабэнк Саддлдоум» и завершилась победой гостей со счётом 4:3.

В составе победителей отличились Трэвис Конечны, Николя Делорье, Тони Деанджело и Уэйд Эллисон. Российский защитник Иван Проворов не отметился результативными действиями.

За «Калгари» забивали Микаэль Баклунд, Тайлер Тоффоли и Эндрю Манджапане.

Таким образом, «Филадельфия» прервала четырёхматчевую серию поражений. «Калгари», в свою очередь, потерпел третье поражение за последние четыре матча.

В следующем матче «Филадельфия» встретится с «Эдмонтон Ойлерз», а «Калгари» сыграет с «Аризоной Койотс». Матчи пройдут 22 и 23 февраля соответственно.

НХЛ - регулярный чемпионат
21 февраля 2023, вторник. 00:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
3 : 4
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
0:1 Конечны (Кейтс, Деанджело) – 16:59 (5x5)   0:2 Делорье (Йорк, Лотон) – 27:30 (5x5)   1:2 Баклунд (Гилберт, Манджапане) – 28:55 (5x5)   1:3 Деанджело (Конечны) – 31:31 (5x5)   2:3 Тоффоли (Дюбе, Ханифин) – 44:38 (5x5)   3:3 Манджапане (Баклунд, Ханифин) – 48:54 (5x5)   3:4 Эллисон (ван Римсдайк, Лотон) – 51:33 (5x5)
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