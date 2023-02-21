«Филадельфия» с Проворовым обыграла «Калгари», прервав четырёхматчевую серию поражений

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Калгари Флэймз» принимал «Филадельфию Флайерз». Встреча прошла в Калгари на стадионе «Скоушабэнк Саддлдоум» и завершилась победой гостей со счётом 4:3.
В составе победителей отличились Трэвис Конечны, Николя Делорье, Тони Деанджело и Уэйд Эллисон. Российский защитник Иван Проворов не отметился результативными действиями.
За «Калгари» забивали Микаэль Баклунд, Тайлер Тоффоли и Эндрю Манджапане.
Таким образом, «Филадельфия» прервала четырёхматчевую серию поражений. «Калгари», в свою очередь, потерпел третье поражение за последние четыре матча.
В следующем матче «Филадельфия» встретится с «Эдмонтон Ойлерз», а «Калгари» сыграет с «Аризоной Койотс». Матчи пройдут 22 и 23 февраля соответственно.
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