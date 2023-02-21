Игрок «Сиэтла» со вбрасывания забросил шайбу в свои ворота
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Нападающий «Сиэтла» Янни Гурд забросил шайбу в ворота своей команды со вбрасывания в матче НХЛ.
Канадский форвард пытался отдать пас на партнёров, однако выполнил сильную передачу. В итоге шайба оказалась в сетке.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
Напомним, завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сан-Хосе Шаркс» принимал «Сиэтл Кракен». Встреча прошла в Сан-Хосе на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 4:0.
Российский нападающий Александр Барабанов «Сан-Хосе Шаркс» завершил матч с коэффициентом полезности «+1». Евгений Свечников смог отличиться и ассистировать во встрече.
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