Владелец «Вашингтона» объяснил, что делает Овечкина одним из величайших игроков в истории

Владелец «Вашингтон Кэпиталз» Тед Леонсис рассказал, что отличает 37-летнего капитана команды Александра Овечкина от других хоккеистов. Кроме того, американский бизнесмен объяснил, что делает российского нападающего одним из величайших хоккеистов в истории.

«Постоянство — вот что его отличает от других. Он следовал тому, чего хотел. Он великолепный хоккеист. Ови полагался на свои способности. Вот что возводит его в эшелон величайших», — сказал Леонсис в интервью NBC Sports.

Напомним, Овечкин проводит свой 18-й сезон в Национальной хоккейной лиге. Нападающий был задрафтован «Вашингтоном» в 2004 году в первом раунде под общим первым номером. С 2005 года россиянин неизменно выступает за «Кэпиталз».