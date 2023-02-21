Владелец «Вашингтона» объяснил, что делает Овечкина одним из величайших игроков в истории
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Владелец «Вашингтон Кэпиталз» Тед Леонсис рассказал, что отличает 37-летнего капитана команды Александра Овечкина от других хоккеистов. Кроме того, американский бизнесмен объяснил, что делает российского нападающего одним из величайших хоккеистов в истории.
«Постоянство — вот что его отличает от других. Он следовал тому, чего хотел. Он великолепный хоккеист. Ови полагался на свои способности. Вот что возводит его в эшелон величайших», — сказал Леонсис в интервью NBC Sports.
Напомним, Овечкин проводит свой 18-й сезон в Национальной хоккейной лиге. Нападающий был задрафтован «Вашингтоном» в 2004 году в первом раунде под общим первым номером. С 2005 года россиянин неизменно выступает за «Кэпиталз».
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