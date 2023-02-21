Пресс-служба НХЛ — о сейве Сорокина: Илья вступает в борьбу за спасение года!

Пресс-служба НХЛ в «Твиттере» отреагировала на потрясающий сейв российского голкипера «Нью-Йорк Айлендерс» Ильи Сорокина в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Питтсбург Пингвинз». В концовке второго периода при счёте 1:2 вратарь клюшкой отразил бросок защитника «пингвинов» Криса Летанга.

«Илья Сорокин вступает в борьбу за спасение года!» — говорится в сообщении.

Посмотреть видео можно на YouTube-канале компании Sportsnet. Права на видео принадлежат Rogers Media Inc.

Напомним, в Питтсбурге (США) на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 4:2.

Новость по теме Российский вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин вошёл в число трёх звёзд игрового дня в НХЛ