Пресс-служба НХЛ — о сейве Сорокина: Илья вступает в борьбу за спасение года!
Поделиться
Пресс-служба НХЛ в «Твиттере» отреагировала на потрясающий сейв российского голкипера «Нью-Йорк Айлендерс» Ильи Сорокина в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Питтсбург Пингвинз». В концовке второго периода при счёте 1:2 вратарь клюшкой отразил бросок защитника «пингвинов» Криса Летанга.
«Илья Сорокин вступает в борьбу за спасение года!» — говорится в сообщении.
Посмотреть видео можно на YouTube-канале компании Sportsnet. Права на видео принадлежат Rogers Media Inc.
Напомним, в Питтсбурге (США) на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 4:2.
Новость по темеРоссийский вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин вошёл в число трёх звёзд игрового дня в НХЛ
Комментарии
- 21 февраля 2023
-
11:00
-
10:35
-
10:17
-
10:08
-
09:54
-
09:33
-
09:16
-
09:05
-
08:57
-
08:35
-
07:52
-
07:32
-
07:15
-
07:00
-
06:19
-
06:00
-
05:51
-
05:48
-
05:42
-
04:56
-
04:31
-
04:22
-
03:08
-
02:50
-
02:32
-
02:30
- 20 февраля 2023
-
23:57
-
23:56
-
23:40
-
23:36
-
23:15
-
23:11
-
23:00
-
22:51
-
22:46
Партнерский контент