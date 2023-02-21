Росси: «Айлендерс» должны без колебаний преследовать Кросби и Малкина. Это вызвало бабах

Журналист The Athletic Роб Росси на своей странице в «Твиттере» поделился мыслями о встрече регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Питтсбург Пингвинз» и «Нью-Йорк Айлендерс». Обозреватель высказался о моменте с массовой потасовкой, в результате которой были удалены сразу две пятёрки игроков — по одной у каждой команды.
«Островитяне» должны без колебаний преследовать Кросби и Малкина. Вот что вызвало бабах.
Опять же, в основном звёзды должны защищать себя. Схватка между «Пингвинз» и «Айлендерс» в Питтсбурге становится всё оживлённее», — говорится в сообщении.
Напомним, в Питтсбурге (США) на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 4:2.
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