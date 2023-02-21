Шведский вратарь «Миннесоты» поделился мнением о Кирилле Капризове

Шведский вратарь «Миннесоты Уайлд» Филип Густавссон поделился мнением о российском одноклубнике Кирилле Капризове.
«Я надеюсь, что мы никогда не обменяем его, потому что я не хочу, чтобы он играл против меня. Кажется, что он всегда где-то находит щель для голов. Невероятная способность, которая есть у некоторых игроков. Они реализуют все моменты.
Так что же делает таких игроков особенными? (Пауза) Сложно сказать. По крайней мере, как вратарь я всегда стараюсь прочитать, куда соперник будет бросать, как наклонит клюшку, лезвие, каков их язык тела. Некоторые из этих парней ничего не показывают, они ничего не выдают — и вдруг мчатся со скоростью 80 миль в час. А ты не знаешь точно, куда он бросит, пока шайба не окажется в полёте. Но в эти моменты обычно бывает слишком поздно», — приводит слова Густавссона Minnesota Hockey Magazine.
- 21 февраля 2023
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