Шведский вратарь «Миннесоты» поделился мнением о Кирилле Капризове

Шведский вратарь «Миннесоты Уайлд» Филип Густавссон поделился мнением о российском одноклубнике Кирилле Капризове.

«Я надеюсь, что мы никогда не обменяем его, потому что я не хочу, чтобы он играл против меня. Кажется, что он всегда где-то находит щель для голов. Невероятная способность, которая есть у некоторых игроков. Они реализуют все моменты.



Так что же делает таких игроков особенными? (Пауза) Сложно сказать. По крайней мере, как вратарь я всегда стараюсь прочитать, куда соперник будет бросать, как наклонит клюшку, лезвие, каков их язык тела. Некоторые из этих парней ничего не показывают, они ничего не выдают — и вдруг мчатся со скоростью 80 миль в час. А ты не знаешь точно, куда он бросит, пока шайба не окажется в полёте. Но в эти моменты обычно бывает слишком поздно», — приводит слова Густавссона Minnesota Hockey Magazine.