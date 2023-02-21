«Дело не только в Кирилле». Главный тренер «Миннесоты» высказался об игре звена Капризова

Главный тренер «Миннесоты Уайлд» Дин Эвасон высказался об игре звена российского нападающего Кирилла Капризова. Форвард играет с Матсом Цуккарелло и Райаном Хартманом.

«Мы выпустили их звено в матче с «Далласом», потому что думали, что они слишком рано попытаются начать атаку. Ещё до того, как мы вошли в чужую зону. Дело не только в Кирилле, а именно в этом звене. Это их заслуга, они усердно стараются, но они пытались начать атаку в зоне защиты, плетя узоры в своей или средней зоне.



Мы попросили их просто дойти до чужих ворот, чтобы уже в чужой зоне показать свои способности, чтобы забивать и проявлять творческий подход в зоне атаки. Я думаю, что они проделали отличную работу с матче с «Нэшвиллом», — приводит слова Эвасона Minnesota Hockey Magazine.