Гавриков близок к переходу в «Бостон». Клуб решает вопрос с потолком зарплат
Поделиться
Защитник «Коламбус Блю Джекетс» Владислав Гавриков близок к переходу в «Бостон Брюинз» в результате обмена, сообщает журналист Дэвид Паньотта в своём «твиттере».
Отмечается, что «Брюинз» отдадут за российского игрока выборы в первом и третьем раундах драфта. Однако сделка не будет оформлена, пока «Бостон» не решит проблему с потолком зарплат. Также сказано, что «Коламбус» может не дождаться решения «Бостона» и отдать игрока в команду, которая выступит с готовым предложением раньше.
Контракт 27-летнего Гаврикова с зарплатой $ 2,8 млн рассчитан до конца сезона-2022/2023. В текущем регулярном чемпионате НХЛ он провёл в составе «Коламбуса» 52 матча и набрал 10 (3+7) очков при показателе полезности «-8».
Новость по темеThe Hockey Writers: Гавриков идеально подходит для «Бостона»
Комментарии
- 21 февраля 2023
-
22:49
-
22:43
-
22:23
-
22:01
-
21:43
-
21:40
-
21:30
-
20:51
-
20:42
-
20:34
-
20:30
-
20:19
-
19:41
-
19:38
-
19:13
-
19:04
-
18:37
-
18:14
-
17:56
-
17:54
-
17:32
-
17:11
-
17:01
-
16:42
-
16:29
-
16:20
-
16:09
-
15:56
-
15:48
-
15:36
-
15:21
-
15:08
-
14:55
-
14:40
-
14:30
Партнерский контент