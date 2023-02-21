Гавриков близок к переходу в «Бостон». Клуб решает вопрос с потолком зарплат

Защитник «Коламбус Блю Джекетс» Владислав Гавриков близок к переходу в «Бостон Брюинз» в результате обмена, сообщает журналист Дэвид Паньотта в своём «твиттере».

Отмечается, что «Брюинз» отдадут за российского игрока выборы в первом и третьем раундах драфта. Однако сделка не будет оформлена, пока «Бостон» не решит проблему с потолком зарплат. Также сказано, что «Коламбус» может не дождаться решения «Бостона» и отдать игрока в команду, которая выступит с готовым предложением раньше.

Контракт 27-летнего Гаврикова с зарплатой $ 2,8 млн рассчитан до конца сезона-2022/2023. В текущем регулярном чемпионате НХЛ он провёл в составе «Коламбуса» 52 матча и набрал 10 (3+7) очков при показателе полезности «-8».