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«Вашингтон» проиграл пятый матч кряду, Овечкин снова вне заявки

«Вашингтон» проиграл пятый матч кряду, Овечкин снова вне заявки
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В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Детройт Ред Уингз». Встреча закончилась победой гостей со счётом 3:1.

На 11-й минуте матча Роберт Хег открыл счёт голам. Тайлер Бертуцци и Олли Мяяття ассистировали ему. На 15-й минуте преимущество удвоил Пиус Зутер. Спустя минуту Том Уилсон отыграл один гол. Эрик Густафссон и Никлас Бекстрём отдали по одной голевой передаче. На 47-й минуте Зутер поставил точку.

Российские игроки не проявили себя. Защитник Дмитрий Орлов заработал коэффициент полезности «-1», у Евгения Кузнецова – «-2».

Российский нападающий хозяев Александр Овечкин пропустил игру из-за смерти отца.

НХЛ - регулярный чемпионат
22 февраля 2023, среда. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
1 : 3
Детройт Ред Уингз
Детройт
0:1 Хег (Бертуцци, Мяяття) – 10:16 (5x5)   0:2 Зутер – 14:22 (4x5)   1:2 Уилсон (Густафссон, Бекстрём) – 15:57 (5x4)   1:3 Зутер – 46:24 (5x5)
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