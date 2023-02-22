«Вашингтон» проиграл пятый матч кряду, Овечкин снова вне заявки
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В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Детройт Ред Уингз». Встреча закончилась победой гостей со счётом 3:1.
На 11-й минуте матча Роберт Хег открыл счёт голам. Тайлер Бертуцци и Олли Мяяття ассистировали ему. На 15-й минуте преимущество удвоил Пиус Зутер. Спустя минуту Том Уилсон отыграл один гол. Эрик Густафссон и Никлас Бекстрём отдали по одной голевой передаче. На 47-й минуте Зутер поставил точку.
Российские игроки не проявили себя. Защитник Дмитрий Орлов заработал коэффициент полезности «-1», у Евгения Кузнецова – «-2».
Российский нападающий хозяев Александр Овечкин пропустил игру из-за смерти отца.
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