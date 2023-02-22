Свечников попытался оформить хет-трик с помощью лакросса

В городе Роли (США) на стадионе « Пи-Эн-Си-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Сент-Луис Блюз». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 4:1.

Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников отметился двумя шайбами и одной результативной передачей. В третьем периоде он попытался оформить хет-трик с помощью лакросса. Канадский защитник гостей Колтон Парэйко помешал эффектному приёму россиянина.

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Свечников прервал свою неудачную серию из 19 матчей без голов. Благодаря трём результативным действиям нападающего признали первой звездой матча. В этом сезоне НХЛ в активе у Андрея 49 очков: 21 гол и 28 передач.