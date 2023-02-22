Сергачёв подрался с нападающим «Анахайма» Джонсом. Видео

В Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Анахайм Дакс». Встреча завершилась победой в исполнении хозяев со счётом 6:1.
В одном из эпизодов игры российский защитник Михаил Сергачёв был участником драки с американмким форвардом соперников Максом Джонсом.
В первом периоде голов не было. На 28-й минуте Ник Пол открыл счёт. Спустя две минуты Росс Колтон удвоил преимущество. Он забил с передачи российского защитника Михаила Сергачёва. На 31-й минуте отличился и Энтони Чирелли. На 34-й минуте забил Зак Богосян.
Брейден Пойнт с передачи российского нападающего Никиты Кучерова на 42-й минуте забил пятый гол своей команды. Спустя минуту отличился Кори Перри с паса российского нападающего Владислава Наместникова. Один гол отыграл Райан Строум на 47-й минуте.
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