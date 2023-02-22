Марнер — об игре Самсонова с «Баффало»: он, как всегда, сделал несколько нереальных сейвов

Нападающий «Торонто» Митчелл Марнер похвалил российского вратаря «Мэйпл Лифс» Илью Самсонова за игру в матче с «Баффало» (6:3). Россиянин отразил 29 из 32 бросков.
«В целом, я думаю, мы проделали хорошую работу, не позволив сопернику создать много моментов у наших ворот. Но, когда мы позволяли это сделать, Сэмми, как обычно, сделал для нас несколько нереальных сейвов», — цитирует Марнера официальный сайт НХЛ.
Марнер отметился в прошедшей игре пятью результативными передачами. Самсонов в текущем сезоне одержал 19 побед в 28 матчах с процентом отражённых бросков 91,5%. Напомним, в Баффало (США) на стадионе «Кибэнк-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Баффало Сэйбрз» принимал «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 6:3.
- 22 февраля 2023
-
09:29
-
09:10
-
08:53
-
08:28
-
08:17
-
07:27
-
07:12
-
07:04
-
06:56
-
06:54
-
06:48
-
06:48
-
06:44
-
06:36
-
06:31
-
06:03
-
05:53
-
05:46
-
05:39
-
05:31
- 21 февраля 2023
-
23:54
-
23:27
-
23:19
-
23:14
-
23:05
-
22:49
-
22:43
-
22:23
-
22:01
-
21:43
-
21:40
-
21:30
-
20:51
-
20:42
-
20:34