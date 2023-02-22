Марнер — об игре Самсонова с «Баффало»: он, как всегда, сделал несколько нереальных сейвов

Нападающий «Торонто» Митчелл Марнер похвалил российского вратаря «Мэйпл Лифс» Илью Самсонова за игру в матче с «Баффало» (6:3). Россиянин отразил 29 из 32 бросков.

«В целом, я думаю, мы проделали хорошую работу, не позволив сопернику создать много моментов у наших ворот. Но, когда мы позволяли это сделать, Сэмми, как обычно, сделал для нас несколько нереальных сейвов», — цитирует Марнера официальный сайт НХЛ.

Марнер отметился в прошедшей игре пятью результативными передачами. Самсонов в текущем сезоне одержал 19 побед в 28 матчах с процентом отражённых бросков 91,5%. Напомним, в Баффало (США) на стадионе «Кибэнк-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Баффало Сэйбрз» принимал «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 6:3.