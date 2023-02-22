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«Для меня это было долго». Свечников — о завершении 19-матчевой безголевой серии

«Для меня это было долго». Свечников — о завершении 19-матчевой безголевой серии
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Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников прокомментировал завершение 19-матчевой безголевой серии в матче с «Сент-Луисом» (4:1). Россиянин стал главным героем матча, забросив две шайбы и отдав результативную передачу.

«Для меня это было долго. Каждый раз, когда вы забиваете, это придает вам немного уверенности, и вы просто пытаетесь создать ещё больше моментов. На самом деле я не волновался. Я знаю, какой я игрок, просто шайба не шла в ворота», — цитирует Свечникова пресс-служба клуба.

Россиянин пытался оформить хет-трик лакросс-голом. В текущем сезоне на счету 22-летнего россиянина 49 (21+28) очков в 56 матчах. Свечников стал четвёртым игроком в истории клуба, кому удалось забросить 20+ шайб в четырёх сезонах за клуб до достижения 23-летнего возраста.

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