СКА сыграет с «Сочи» в особой форме, приуроченной ко Дню защитника Отечества

Персс-служба СКА сообщила, что питерский клуб проведёт заключительный матч регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ с «Сочи» в особой форме, приуроченной ко Дню защитника Отечества. Матч с сочинским клубом пройдёт 23 февраля.

«По многолетней традиции 23 февраля мы сыграем в особом комплекте формы. В Сочи везём вот такие джерси и выйдем в них на заключительный матч регулярного чемпионата», — говорится в сообщении официального телеграм-канала клуба.

Напомним, СКА выиграл Кубок Континента в третий раз в своей истории, досрочно гарантировав себе этот трофей. Вчера питерский клуб в последнем домашнем матче регулярки разгромил «Куньлунь» со счётом 7:2. Матч с «Сочи» пройдёт на стадионе «Большой» 23 февраля и начнётся в 13:00 мск.