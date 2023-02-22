СКА сыграет с «Сочи» в особой форме, приуроченной ко Дню защитника Отечества
Поделиться
Персс-служба СКА сообщила, что питерский клуб проведёт заключительный матч регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ с «Сочи» в особой форме, приуроченной ко Дню защитника Отечества. Матч с сочинским клубом пройдёт 23 февраля.
«По многолетней традиции 23 февраля мы сыграем в особом комплекте формы. В Сочи везём вот такие джерси и выйдем в них на заключительный матч регулярного чемпионата», — говорится в сообщении официального телеграм-канала клуба.
Напомним, СКА выиграл Кубок Континента в третий раз в своей истории, досрочно гарантировав себе этот трофей. Вчера питерский клуб в последнем домашнем матче регулярки разгромил «Куньлунь» со счётом 7:2. Матч с «Сочи» пройдёт на стадионе «Большой» 23 февраля и начнётся в 13:00 мск.
Комментарии
- 22 февраля 2023
-
13:41
-
13:20
-
13:05
-
12:40
-
12:21
-
12:00
-
11:45
-
11:26
-
11:02
-
10:50
-
10:30
-
10:10
-
09:50
-
09:29
-
09:10
-
08:53
-
08:28
-
08:17
-
07:27
-
07:12
-
07:04
-
06:56
-
06:54
-
06:48
-
06:48
-
06:44
-
06:36
-
06:31
-
06:03
-
05:53
-
05:46
-
05:39
-
05:31
- 21 февраля 2023
-
23:54
-
23:27
Партнерский контент