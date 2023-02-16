Много игроков, много тренеров, много простых действий и много эмоций принесли титул, но не уверенность в завтрашнем дне.

СКА с запасом выиграл первый трофей сезона КХЛ. Как это вышло и каким будет продолжение?

«Нас не догонят!» — со вчерашнего дня и до конца февраля СКА может настраиваться и расслабляться под бессмертную композицию группы «Тату». Победа «Локомотива» над ЦСКА гарантировала команде из Санкт-Петербурга первое место в сводной таблице КХЛ — теперь она недосягаема даже в теории.

Трофей, который достанется СКА за это достижение — Кубок Континента — давно перестал быть хоть сколько-нибудь важной целью для большинства грандов лиги. Однако петербургский клуб, в отличие от конкурентов, провёл регулярку с особенным настроем.

Дмитрий Яшкин Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Первый в сезоне матч СКА проиграл 24 сентября — к тому моменту «Авангард» утонул в длинной выездной серии.

СКА впервые проиграл в основное время 13 октября — к тому моменту от боссов «Салавата Юлаева» потребовали тысячу трансферов, а в Казани судорожно метались между Знарком и другими кандидатами.

Первую серию из поражений (всего лишь три подряд) СКА выдал в десятых числах ноября — к тому моменту ЦСКА и «Металлург» успели заподозрить в приступах игровой апатии.

Каждая неудача команды становилась не только неприятным, но и масштабным событием для её главного тренера Романа Ротенберга. В любой другой организации на три последовательные осечки в том самом ноябрьском турне посмотрели бы как на незначительный эксцесс. Проиграли «Амуру», «Адмиралу», «Сибири»? Ну а что вы хотели — лететь далеко, сезон длинный, исправим ошибки, готовимся к следующей игре. В СКА кратковременный срыв восприняли как тотальный провал. Мгновенно последовали оргвыводы: не оправдавшего надежд вратаря Александра Самонова «в комплекте» с защитником Даниилом Пыленковым обменяли в «Северсталь» на Владислава Подъяпольского.

Успешно закрыть вратарский вопрос армейцам так и не удалось, а вот поводов вспоминать об утрате Пыленкова нет. Общая глубина состава — ценнейшая привилегия СКА. Клуб, обладающий значительным админресурсом, чутко следил не только за собственными неудачами — в фокусе его внимания находились и успехи других.

Игрокам «Сочи» стоило лишь слегка приободриться, раскрыться и раззабиваться, как они уже примеряли свитер со звездой на груди. Никита Попугаев, Василий Глотов, Андрей Алтыбармакян могли облегчить участь главного аутсайдера КХЛ, но вместо того стали игроками ротации в составе её лидера. Широкая линейка исполнителей позволяла СКА сохранять спокойствие даже в стрессовых ситуациях. В декабре травмы и болезни сразили четырёх защитников и полторы тройки нападения. Из кадрового шторма питерцы вышли играючи: когда почти на каждую позицию есть резервист, это вовсе не шторм — ветер чуть сильнее обычного.

Почти такая же длинная скамейка у СКА и из тренеров. В июле Ротенберг в своём телеграм-канале опубликовал список помощников. Если бы он зачитывал его устно, то можно было бы сбиться. В пост вошли фамилии 11 ассистентов, в том числе два тренера вратарей, три тренера по физической подготовке. Кроме того, в качестве советников в клубе числятся Владимир Юрзинов и Валерий Брагин.

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Ядро тренерской команды составляют четыре специалиста — четыре очень известных в прошлом игрока.

Сергей Зубов — легенда «Далласа»: игровая карьера — 21 год, 1068 матчей в НХЛ, член Зала славы НХЛ;

Альберт Лещёв — легенда постсоветского ЦСКА: игровая карьера — 21 год, 831 матч на профессиональном уровне;

Константин Шафранов — легенда Казахстана: игровая карьера — 24 года, 10 сезонов в российских профессиональных лигах, пять матчей в НХЛ;

Евгений Корешков — легенда «Магнитки»: игровая карьера — 21 год, 761 матч на профессиональном уровне, двукратный чемпион России.

Блестящая игровая карьера, разумеется, не гарантия блестящей тренерской. Тот же Зубов в недалёком прошлом безуспешно рулил и СКА, и «Сочи», и рижским «Динамо». Но, во-первых, не исключено, что на позиции ассистента он гораздо эффективнее, а во-вторых, его коллеги накопили гораздо более разнообразный опыт в тренерском ремесле. Шафранов ставил легендарное большинство чемпионскому «Авангарду»-2021 — ключевой фокус специалиста с резким переводом шайбы от одного фланга на другой омичи применяют до сих пор. Лещёв долгое время работал в системе ЦСКА, затем с молодыми игроками сборных. Корешков прошёл через огонь и всё остальное по списку вместе с Игорем Никитиным.

Игроки и тренеры СКА Фото: Александр Коркка, photo.khl.ru

В то же время хоккей, который почтенные тренеры ставят в СКА, не отличается изысками. Бежать, давить, бросать. Не попали? Значит, подбирать и снова бежать, давить и бросать. Игра петербуржцев построена на использовании простых приёмов, и этот тот случай, когда количество переходит в качество, когда количество атак по хорошему курсу конвертируется в количество заброшенных шайб. Армейцы — первые по результативности с большим отрывом и единственные в лиге, кто смогли забить больше двух сотен голов (225 против 190 у ближайшего преследователя — «Торпедо»).

Показательно, что главный снайпер ротенберговского СКА — Дмитрий Яшкин. Фактурный форвард с отличными навыками в подворотной игре. Значительная часть из его 35 голов в этом сезоне состоялись в неочевидных ситуациях и выглядят приблизительно так:

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Отрыв, который СКА «довёз» до конца регулярного чемпионата, может внушать соперникам страх и ужас. Девять очков между первым и вторым местами — при двухбалльной системе это целая пропасть (на Востоке подтвердят). Тем не менее называть петербургский коллектив идеальной командой без слабых мест нельзя.

Опытные и грамотные оппоненты знают, что с питерцами можно бороться. Две из последних трёх встреч с ЦСКА завершились в пользу москвичей, а «Локомотив» в своём удушающе-оборонительном стиле выиграл у СКА два матча за шесть дней. Противоядие на армейцев нашёл и страдающий перепадами настроения «Авангард». Причём по ходу пьесы сибиряки четырежды отыгрывались — Питер никак не мог дожать. Добросать, добегать.

Ещё один тревожный симптом для СКА в преддверии плей-офф кроется в плоскости межличностных отношений. Армейцы вывели из состава слишком медленного для своей системы, но всё ещё очень продуктивного Никиту Гусева. Защитник Михаил Пашнин после грубой и глупой ошибки в матче с «Авангардом» пропустил игру в Астане — некоторые инсайдеры утверждают, что из Омска его отправили сразу домой. Вряд ли такие поступки делают партнёров Гусева и Пашнина более уверенными и раскрепощёнными.

Бешеное стремление постоянно выигрывать, постоянно становиться лучше помогло СКА взять первый титул сезона. Но это же качество может превратиться из спутника в препятствие, когда команда будет в пути за вторым, более важным.